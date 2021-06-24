Депутат госдумы Николай Панков сообщил о начале строительства школы в Иволгино в Саратове.

— Важная новость для жителей Иволгино. Сегодня решен вопрос о выделении финансирования на строительство школы на 825 мест. Напомню, ранее Минпросвещения РФ утвердило проект, который мы обсуждали на встречах с людьми.

Средства будут выделены в два этапа. В текущем году поступит 334,6 миллиона рублей И такая же сумма в 2022-м году — на завершение строительных работ. И дети, наконец, смогут учиться в современной школе с бассейном, расположенной рядом с домом. А не ездить на занятия в соседний поселок. Все работы будут проходить под общественным контролем. Обязательно встретимся с жителями и решим, как его эффективней организовать, — говорит Панков.