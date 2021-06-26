Депутат ГД Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» о планах по преображению Пугачева.

Здесь отремонтируют проездную дорогу в военном городке — в августе. Эту проблему ранее озвучили местные жители на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным.

— Продолжится проект по ремонту тротуаров. В этом году в Пугачеве будет закрыта потребность в безопасных тротуарах, которые ведут к социально значимым объектам. На следующий год, вторым этапом, работы по ремонту тротуаров продолжатся. В планах — привести в порядок все тротуары Пугачева. Решение о передаче транзитных районных дорог на областной уровень даёт новые возможности для развития районов. Таким образом в районном бюджете останется больше средств на ремонт и содержание местных дорог. Для занятия спортом делаем физкультурно- оздоровительный комплекс, сдадим его в июле. К августу завершим строительство стадиона. Проведем ремонт дороги к этому стадиону. Прошу и жителей осуществлять контроль за качеством работ, — сказал народный избранник.