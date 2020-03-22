Сигналы о попытках обмануть людей поступили из Балакова и Балашова.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что в оперативный штаб «Единой России» поступает информация об активизировавшихся в связи с пандемией коронавируса мошенниках, пытающихся обмануть жителей области.

— Распространения опасной инфекции в нашей области удаётся избежать благодаря чётко скоординированным действиям региональных властей. Но никуда не делись любители легкой наживы на бедах других людей. С разных районов области поступает информация о том, что бдительность населения проверяют мошенники. Они ходят по домам и предлагают различные услуги, которые, якобы, могут помочь в борьбе с коронавирусом. Такие сигналы оперативный штаб «Единой России» уже получил из Балакова и Балашова. Скажу — самым правильным в данном случае будет отказаться от таких предложений и ни в коем случае не открывать дверь шарлатанам.

Если вас пытаются обмануть, навязать ненужную вам услугу, обработать жилье или продать амулет от коронавируса, обращайтесь на горячую линию Партии, созданную для оказания помощи жителям. Волонтеры также готовы помочь представителям старшего поколения, ветеранам и труженикам тыла в приобретении продуктов питания или лекарств. Каждый обратившийся может получить необходимую консультационную помощь, — пишет Панков.

Он напомнил телефоны колл-центра «Единой России»: 8-(8452)-27-21-57 и 8-(8452)-27-12-07.