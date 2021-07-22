Депутат ГД Николай Панков рассказал о преображении сквера в микрорайоне 8А в Балаково.

— Рабочие мостят дорожки, готовят основание для спортплощадки. Здесь будет освещение, лавочки, арт-объекты. Высадят молодые деревья, в значительно большем количестве, чем убрали по причине ветхости. Предусмотрены объекты прозаические, но необходимые — теплые туалеты. С жителями обратили внимание на необходимость автополива для будущих газонов. И напомнили подрядчикам: очень важно как можно скорей предоставить людям благоустроенную территорию.

После сквера посмотрели новый открытый спорткомплекс у школы N16. Он уже почти готов. Учителя, спортсмены и родители строят планы по занятиям детей. И сами, вижу, не прочь позаниматься. Вместе отметили моменты, которые подрядчик должен доработать. Настрой такой, чтобы не ждать 1 сентября. Как только спорткомплекс будет готов, его сразу откроют для детей и взрослых, — отметил народный избранник.