Защитить памятник Воинам-защитникам саратовского неба — это, бесспорно, правильное решение. Памятник находится на Улешах. Огромное всем за это спасибо.

Но это не единичный случай кощунственного отношения к памятникам. Так, снесли памятник Авиационному заводу и погибшим в Великую Отечественную войну его работникам.

Будет правильно создать механизм защиты таких памятных мест в области на уровне принятия закона. У нас таких мест много. Ведь раньше, после Победы, жителям даже в голову не могло прийти, что через какое-то время кто-то будет наживаться на таких местах.

А ведь эта проблема касается огромного количества мест. И не только в крупных городах. Во всех районах нашей области, даже в самых маленьких сёлах есть памятные места, посвящённые нашим воинам-землякам. Все они требуют защиты, регулярного ремонта и ухода. Знаю, некоторые памятники инициативные жители делают сами. Ведь война коснулась каждой нашей семьи.

Сегодня встречусь с руководителем фракции Единая Россия в областной Думе Алексеем Антоновым. Это будет партийный проект по защите наших воинов и нашей истории.