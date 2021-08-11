Сегодня, 11 августа, депутат ГД Николай Панков рассказал на встрече с жителями Балакова председателя ГД Вячеслава Володина о ремонте тротуаров в городе. В этом году соответствующая программа завершается на 77 процентов, полностью закончится в следующем.

Народный избранник отметил, что приведут в порядок дороги на основных улицах, подходах к объектам соцсферы. По словам местных жителей, такого не было в городе уже 55 лет.

Николай Панков попросил поддержать проект, что сделал федеральный политик — инициатор аналогичной программы в Саратове. Он предложил начать готовить проект и привлекать активных горожан — чтобы на каждой территории был паспорт двора.