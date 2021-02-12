На сегодняшнем заседании в правительстве Саратовской области обсудили ситуацию с дольщиками.

-Ситуацию с ЖК «Победа» обсуждаем на рабочей группе по защите прав дольщиков. Вчера по поручению Володина было направлено письмо в прокуратуру. Чтобы ничьи корыстные интересы не мешали завершению строительства, — рассказал депутат ГД Николай Панков.

Народный избранник отметил, что кроме «Победы» осталось достроить еще несколько объектов. В том числе, ЖСК «Оптимист-2018», где был сорван первый аукцион. Деньги выделили через ДОМ РФ на “Дорстрой”, а тендер не состоялся.