Депутат ГД Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара Слов» о строительстве дороги на улице Братьев Захаровых в Балаково.

— Пока расчищается территория от зарослей и старых деревьев. А в июне на площадку зайдёт строительная организация. Дорога будет четырехполосной. В этом году планируется построить по одной полосе в обе стороны и открыть по ним движение транспорта. А на следующий год она должна принять завершённый вид — по две полосы в обоих направлениях с разделительной зелёной зоной. Новая дорога не только обеспечит качественный и безопасный проезд, но и поможет разгрузить пробки в островной части города на съезде с Моста Победы. Поскольку улица Гагарина сейчас перегружена. Расположенные здесь два исторических здания (это объекты культурного наследия регионального значения) не пострадают. А со временем поднимем вопрос и об их реставрации, — отметил он.