Сегодня депутат госдумы Николай Панков во время брифинга в Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» ответил на вопрос о своем имуществе и имуществе его тещи.

Один из журналистов поинтересовался источником происхождения имущества его тещи и его законностью.

— Я против закона ничего не делал. Мое имущество задекларировано, оно неоднократно проверялось, и декларация находится в общем доступе. Что касается бизнеса у родственников – это не запрещено законом. Что касается участия в бизнесе, то вы тут немного лукавите. Вы знаете мою биографию, видели, что я работал в бизнес-структуре, знаете как создавался этот холдинг. Вы знаете, что был ряд проверок, ряд обращений, они проходили через контролирующие и надзорные органы – там есть ответы. Поэтому ничего незаконного я не делаю. Думаю, что нет стыдного, если ты показываешь все свое имущество, не беря ничего лишнего и ничего не скрывая, – сказал Николай Панков.