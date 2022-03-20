Депутат и один из учредителей благотворительного фонда Николай Панков рассказал о восстановлении природы в степях Поволжья. Он поделился этим сегодня, 20 марта, в своем телеграм-канале «Пара слов Z».

Целью фонда является помощь в сохранении различных видов животных в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья.

— Самый важный показатель — рост популяций животных. Сейчас весна, у диких животных появляются малыши. Наблюдать за ними очень интересно. Хотя делать это надо осторожно, издалека. Чтобы не навредить им и не вызвать агрессию взрослых животных.

Вот пример — неделю назад у самки кабана появились поросята. Она их заботливо охраняет. Ведь несмотря на то, что весна, мороз до минус 22 градусов. Да и хищники не дремлют. А старшим детёнышам, рождённым в прошлом году, уже пора быть самостоятельными.

Появляются на свет и верблюжата. Самке с малышом в табуне не очень спокойно. Придётся, наверно, их на время отделить от основного стада. Так им будет спокойнее.

Вот такой круговорот в природе. Ранее пустовавшая степь наполняется жизнью, — отметил он.