На сегодняшней встрече с общественниками, экспертами и депутатами по вопросу сохранения объектов культурного наследия депутат ГД Николай Панков указал на проблему сохранения памятников архитектуры в Саратове.

Их в городе много, но содержание идет по остаточному принципу.
Предприниматели пытаются разрушить объекты, вывести из их реестра.

На эту проблему ранее обращал внимание председатель ГД Вячеслав Володин.

Разрушился дом на перекрестке улиц Григорьева и Некрасова, рушится гостиница «Россия», пытались захватить мемориальный комплекс у САЗа. Сейчас возвращают землю у гостиницы «Словакия». Мы видим, в каком состоянии находится дом Яхимовича. Неоднократно горело здание вечерней школы на улице Чернышевского, — уточнил Николай Панков.

Он рассказал о проблеме пожаров на исторических объектах, когда горит частный сектор, а потом на опустевших местах вырастают высотки.

— Это отдельная проблема. Впихивают высотки в центре. А ведь в некоторых регионах такое строительство невозможно без согласования министерств здравоохранения и образования. Потому что надо сначала рассматривать, есть ли места в школах, поликлиниках, — заключил Николай Панков.

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