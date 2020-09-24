На сегодняшней встрече с общественниками, экспертами и депутатами по вопросу сохранения объектов культурного наследия депутат ГД Николай Панков указал на проблему сохранения памятников архитектуры в Саратове.

Их в городе много, но содержание идет по остаточному принципу.

Предприниматели пытаются разрушить объекты, вывести из их реестра.

На эту проблему ранее обращал внимание председатель ГД Вячеслав Володин.

— Разрушился дом на перекрестке улиц Григорьева и Некрасова, рушится гостиница «Россия», пытались захватить мемориальный комплекс у САЗа. Сейчас возвращают землю у гостиницы «Словакия». Мы видим, в каком состоянии находится дом Яхимовича. Неоднократно горело здание вечерней школы на улице Чернышевского, — уточнил Николай Панков.

Он рассказал о проблеме пожаров на исторических объектах, когда горит частный сектор, а потом на опустевших местах вырастают высотки.

— Это отдельная проблема. Впихивают высотки в центре. А ведь в некоторых регионах такое строительство невозможно без согласования министерств здравоохранения и образования. Потому что надо сначала рассматривать, есть ли места в школах, поликлиниках, — заключил Николай Панков.