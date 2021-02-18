Депутат Государственной думы Николай Панков возьмет на контроль расследование инцидента, который произошел с жителем Вольска. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Важно установить причину падения жителя Вольска с моста через Глебучев овраг. Чтобы предотвратить новые несчастные случаи.

Обращусь в правоохранительные органы и буду держать инцидент на контроле. Расследование необходимо провести максимально открыто. Сегодня связался с главным врачом СарНИИТО, пациенту провели операцию. Необходимости в лекарствах и оборудовании нет. Оказывается вся необходимая помощь. Это одно из лучших федеральных медицинских учреждений. Готов оказать содействие, если понадобится и помощь в реабилитации в одном из санаториев. Пожелаем Павлу скорейшего выздоровления. Спасибо всем кто неравнодушен к проблемам других людей, – пишет Николай Панков.