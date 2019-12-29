Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о победе сборной России над сборной Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею.

— Молодёжная сборная России по хоккею раскатала канадцев со счётом 6:0. Смотрел игру с удовольствием и испытывал чувство гордости за нашу страну и за нашу область. На второй минуте счёт открыл наш земляк, уроженец Вольска Александр Хованов. Помните, первый ледовый дворец Володин построил в Вольске. Именно там хоккейная команда из Чернавки и других сел выигрывала молодёжный кубок «Золотая Шайба». Парни молодцы, настоящие мужики. Вот он, достойный ответ ВАДА и другим нашим недоброжелателям.

На награждении случился показательный для всех наших соперников момент. Капитан сборной канадцев отказался снимать шлем во время звучания российского гимна. Наш капитан Григорий Денисенко решил было с ним разобраться, но его остановили судьи. Испугались. В итоге ни один из игроков нашей команды не пожал руку капитану канадцев.

Не поймут наши соперники, что проигрывать надо уметь и делать это достойно. Чтоб престиж страны не ронять, и спорт настоящих мужчин не позорить. Может, капитан этот не дорос до молодёжной команды и место ему ещё в детской. Не знаю. Пусть канадцы сами дадут оценку его неспортивному поступку.

А мы, россияне, можем гордиться нашими парнями. Растёт достойная смена нашим легендарным хоккеистам! — пишет Панков.