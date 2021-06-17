Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об итогах созыва федерального парламента.

— Сегодня заключительное пленарное заседание Госдумы VII созыва. Итоги работы с трибуны традиционно подводит председатель ГД Вячеслав Володин. Немного объективной статистики. Внесено 5,5 тысячи законопроектов, из них 4,485 тысячи рассмотрены. Это 81,5 процента — неплохой результат работы. Всего же рассмотрено 6,479 тысячи законопроектов, из них приняты 2,672 тысячи.

От наших предшественников из 2,02 тысячи законопроектов, которые копились 20 лет, остались не рассмотренными только 26.

В этом созыве увеличилась число социально значимых инициатив — они составляют в среднем 21,5 процента от общего числа законопроектов.

Отдельно отмечу, что с 2016 года поступило более миллиона обращений наших граждан — в 2,5 раз больше, чем в предыдущий период. За сухими цифрами мы видим, что растёт запрос на диалог общества и власти, повышается эффективность работы депутатов. Всегда нужно слышать людей — об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин.

Спикер отметил, что и с правительством, и с регионами диалог стал более открытым, возросло доверие, сотрудничество стало более эффективным. Для защиты интересов людей без совместной и слаженной работы никак.

Отдельные слова благодарности Вячеслав Володин сказал нашим врачам — в непростой период пандемии они всегда «на передовой». В наших силах им помочь — не только на законодательном уровне.

Повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов в интересах жителей и государства — эти задачи всегда должны быть приоритетом. Не только в VIII созыве, а всегда, — отметил Панков.