Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил, что инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о передаче дорог на федеральный уровень помогла повысить их безопасность.

— Вот и к нам пришли со снегом крещенские морозы. Морозов как раз не хватало при заливке катков. Да и снег тоже порадовал. Это с одной стороны. Конечно, стало заметно, как улучшилась в целом уборка снега. Видно было, как по всем трассам носилась снегоуборочная техника. И благодаря этому на федеральных трассах обеспечивалась безопасность движения. Да, было и закрытие некоторых участков дорог для их очистки. Опять же в целях безопасности жителей. Сам был свидетелем такой борьбы со стихией. Все праздничные дни использовал для рабочей поездки по округу. Ещё один респект Володину. Его решение от идеи до реализации о переводе дорог на федеральное финансирование дало хороший результат по повышению безопасности движения. Ещё одно решение прошлого года. Чтобы транспортный налог оставался муниципалитетам. Это позволило и районам усилить уборку снега на своих территориях. И областной центр — это показатель эффективности организации процесса. Признаемся, и многие это замечают, подход изменился. Снегопады были сильные. А жизнедеятельность Саратова не останавливалась. Не скажу, что отлично все. Есть к чему стремиться. Заметно: с приходом первого заммэра Грачева ситуация меняется. Он отвечает за уборку снега, за тепло и воду. Вижу, он переживает. Серьёзно относится к решению задачи. Везде проезжает и контролирует сам. Спать службам не даёт.

Несколько предложений выскажу. Может, помогут начинающему заму. Очистку от снега проводить не от чиновничьего центра. А с районов города. Откуда начинается Саратов. А чиновничий «пятак» — по Московской и вокруг — чиновники всегда себе прочистят. Ну и как начинающего зама, думаю, областное министерство транспорта, мягко скажу, проверяет его. Ведь говорили, что крупные трассы — это улица Чернышевского, Садовая, Большая Горная — должны областники чистить. Ведь это магистрали, по которым идёт транспорт со всей области. Думаю, вместе с Бусаргиным смогут найти правильные решения, — отметил Панков.