Благодаря проекту, предложенному председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в селе Давыдовка Пугачевского района ремонтируется Дом культуры и детский сад.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков, который сегодня работает в округе.

«Федеральные проекты позволяют решать вопросы людей и создавать комфортные условия для жизни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и за счёт областных средств реализовать проект по капитальному ремонту школ, детских садов и Домов культуры. Вместе с федеральным бюджетом это позволит существенно улучшить состояние социальных объектов в селах нашей области.

В селе Давыдовка Пугачевского района идет ремонт в Доме культуры. Строители обещают завершить работы раньше срока. Жители рассказали, что капитального ремонта не было с моментов постройки.

В Давыдовке завершается и ремонт кровли детского сада. Люди рады, что сейчас уделяется большое внимание созданию комфортных условий для жизни в селах. Развитие малых населенных пунктов даст новые импульсы развитию районов и всей нашей области.

Рабочий день продолжу в Балаковском районе. Встретимся с жителями села Быков Отрог», — пишет Николай Панков.