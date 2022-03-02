Сегодня, 2 марта, региональному отделению партии «Единая Россия» 20 лет. Об этом в своём телеграм -канале «Пара слова» рассказал депутат Николай Панков.

—Нашим главным принципом в работе всегда было сохранение стабильности в государстве и повышение качества жизни людей, защита их интересов. Все эти годы «Единая Россия» принимает решения на основании мнения жителей.

Местные отделения партии работают во всех районах области. Открыты и общественные приемные, которые позволяют постоянно быть на связи с жителями области.

Когда потребовалась помощь жителям Донецка и Луганска то оперативно начали сбор гуманитарной помощи. Наше региональные отделение одно из первых в стране отправило гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. Сбор гуманитарной помощи продолжается, кроме того, идет набор волонтеров в том числе врачей для оказания помощи людям на Донбассе.

Впереди много работы! Реализация Народной программы партии, которую формировали сами жители.

Только наша область внесла более 100 тысяч предложений в Народную программу. Теперь совместно будем воплощать в жизнь Народную программу.

Спасибо всем кто все эти годы остаётся вместе с партией, вместе со страной, вместе с Президентом!- написал он.