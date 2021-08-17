Во время рабочей поездки в Вольск Николай Панков обсудил с жителями микрорайона Привольский планы по ремонту дороги

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов». Он также отметил, что передача транспортного налога в муниципалитеты позволит привести в порядок больше городских дорог.

— Часто жители рассказывают о проблемах в социальных сетях. Сегодня по таким вопросам приехал в микрорайон Привольский города Вольска . С жителями улицы Полбина посмотрели дорогу. Долгое время здесь не было ремонта. От асфальта даже следов нет. Сейчас появилась возможность привести в порядок больше городских дорог: транспортный налог остаётся в местном бюджете. В этом году будет сделан проект, чтобы включить эту дорогу в план по ремонту на будущий год. Подчеркну — речь идёт не об очередном грейдировании или отсыпке щебнем, а о полноценном ремонте. Иди даже строительстве с нуля, если какой-то участок придётся переносить.

Сложность в том, что здесь большой уклон. Поэтому при проектировании особое внимание будет уделяться безопасности. И уличным освещением надо заниматься, и детскую площадку переносить подальше от проезжей части. Место могут помочь выбрать жители.

Ремонт дороги позволит и наладить здесь движение общественного транспорта. А пока важно продумать, как построить маршруты, — пишет Панков.