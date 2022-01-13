Около четырёхсот дольщиков ЖК «Победа» уже выразили желание получить компенсационные выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

— С 21 января начнутся выплаты компенсаций дольщикам ЖК «Победа». Об этом говорили сегодня на совещании в Минстрое. Путь к этому решению был долгим и непростым. Но благодаря инициативе Вячеслава Володина и привлечению ДОМ.РФ, постепенно удаётся преодолеть проблемы.

Около четырёхсот дольщиков уже выразили желание получить компенсации. Решаются процедурные вопросы. Сегодня специалисты подробно разъяснили дольщикам механизм получения компенсаций. Как и в какие сроки они будут выплачиваться, какие документы нужны.

Люди смогли задать вопросы Фонду, конкурсному управляющему, профильному министерству. Они будут на связи и продолжат консультировать дольщиков, пока все желающие не получат положенные средства. Законная и прозрачная процедура поможет восстановить права людей, — отметил Николай Панков.