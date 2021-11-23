Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал инициативу председателя ГД Вячеслава Володина о реставрации исторических зданий в Саратовской области.

— Торговый дом Шмидта в Балаково и дом купца Менькова в Вольске – уникальные памятники архитектуры. Их реставрация в рамках проекта Вячеслава Володина не только поможет сохранить эти красивейшие старинные здания. Но и даст возможность людям больше узнать об истории городов и судьбах людей, связанных с ними. О развитии промышленности, экономики, искусства. А дом Менькова, где расположена картинная галерея, является к тому же культурным центром Вольского района.

Напомню, спикер уже помог отремонтировать картинную галерею К.С. Петрова-Водкина в Хвалынске. Завершаются работы в вольском и хвалынском краеведческих музеях. В Саратове восстанавливаются музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, дом-музей П.В. Кузнецова, дом вице-губернатора В.П. Александровского. Продолжаются работы в здании речного училища в Балаково. Проекты Володина помогают сохранять и развивать наследие нашей области, — отметил он.