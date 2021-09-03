Депутат ГД Николай Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов» отреагировал на ситуацию с фейковыми тетрадями, якобы напечатанными от имени Председателя ГД Вячеслава Володина.

Ситуация произошла в 2008 году. В Саратовской области появились школьные тетради, на которых были напечатаны стихи, посвященные председателю.

Сторонники Володина тогда посчитали появление этих материалов провокацией. Недавно критики парламентария в сюжете на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального вновь припомнили эту историю.

По ситуации высказался Андрей Ломов – бывший помощник скандального экс-депутата облдумы Вячеслава Мальцева, который сегодня находится в розыске по подозрению в экстремизме и скрывается за границей. Андрей признался, что именно он, а не сторонники Володина, ответственен за публикацию тетрадей со скандальными стихами.

Депутат Панков прокомментировал ситуацию.

— Хорошо помню этот скандал. И тогда жители не верили этому вбросу. Как и многим другим, которые оппоненты старались произвести на свет. Люди знают Володина и по его делам, и по его поступкам. Ну, а что вы хотите от «больного» заключенца? Как охотно с захлебом об этом вещает из Германии блогер Мария Певчих в своем опусе. Она хоть и за границей, но чисто по-русски (но мягко) отвечу ей: «Черт бы с ними!». А Андрей, ну что Андрей, нашел смелости признаться и сказать всю правду! Этим он разрушил весь ролик Певчих, а она так старалась. Теперь знаем исполнителей. Скоро наверно появится и заказчик, — подытожил депутат.