Депутат Госдумы Николай Панков во время утренней тренировки обратил внимание, что по Волге началось движение катеров, хотя навигация еще не открыта. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Каким разным бывает утро. Вчера светило яркое солнце, сегодня туман. Но нет причины пропускать утреннюю тренировку. Тем более, день предстоит насыщенный, еду в районы своего округа. Сегодня буду работать в Пугачеве. Завтра в Балаково. Обо всем как всегда расскажу открыто.

Спустился к Волге. Над водой густой туман. Услышал шум моторки. Это по Волге движется катер. А навигация ещё не открыта. Другой вопрос — кто может выходить на воду утром, в густой туман? Браконьеры? Да, они есть и на воде тоже. Рыбнадзору и комитету охотничьего хозяйства и рыболовства есть над чем работать.

Все зависит от того, кто какую задачу себе ставит. Одни браконьерничают, другие, может, и закрывают на это глаза. А может просто не видят, туман ведь. Или не слышат, — отметил Николай Панков.