Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с директорами саратовских школ наиболее важные проблемы учебных учреждений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Хороший и открытый разговор получился сегодня с директорами школ. С большим уважением отношусь к ним. Они всегда на острие социальных проблем. И душой болеют за учебный процесс, за зарплаты учителей и технических работников, за качество питания детей, их здоровье и безопасность. Правильно говорят, что в школах не бывает случайных людей, все работают по призванию.

Обсудили, как организовано школьное питание. В будущем году на это будет выделяться больше средств. Сейчас это 47 рублей в Саратове, и 49 в области, а будет везде 53 рубля. И средства должны в полном объёме тратиться на питание. А не на управленцев коммерческих фирм. В ряде школ есть хорошо оборудованные пищеблоки. Там можно готовить завтраки и обеды, не привлекая коммерсантов.

Важно удержать профессиональных работников в школах. Поэтому правильно сегодня сняли с повестки облдумы недоработанный закон. Он привел бы к тому, что муниципалитеты не в полном объеме получали финансирование от области. На зарплаты технических работников образовательных учреждений. Нужно доработать методику и перечислять средства «рубль в рубль».

Поговорили и о профориентации. Она сегодня особенно важна. На вес золота преподаватели физики, математики, информатики. Вузы их выпускают мало. Надо со школьной скамьи заинтересовать детей будущей профессией, открывать профильные классы.

В школах высоко оценили решение президента РФ Владимира Путина, разрешающее студентам старших курсов работать в школах. Молодые, творческие педагоги везде очень нужны.

В Юбилейном школы перегружены. Рассказал о планах по развитию посёлка, строительстве на будущий год школы в Иволгино. Это разгрузит и Юбилейный. И ремонт тротуаров у школ тоже продолжим. Да, важных направлений для сотрудничества много. Будем и дальше совместно работать, — отметил Панков.