Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков по инициативе председателя госдумы Вячеслава Володина проведет мониторинг проблем образовательных учреждений области. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Первое – техникумы и колледжи. В каком они состоянии, какие там есть проблемы, требующие решения. И второе – потребность школ в организации летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях.

Вместе с секретарями местных отделений партии обсудим данную проблему. В течение месяца с директорами школ, техникумов и колледжей такую информацию подготовим. Прошу информацию и вопросы направлять на электронную почту — pankov.nv@mail.ru. Чтобы была возможность ее обобщить, проанализировать. И составить план работы по данным направлениям. Для решения проблем учреждений.

Завтра проведу по этому поводу селектор с партийцами. На который прошу пригласить и представителей образовательных учреждений, — пишет Панков.