Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, какие тротуары будут отремонтированы в 2021 году.

Напомним, в прошлом году депутат начал реализацию своей программы по ремонту пешеходных дорожек в Вольске, Балаково и Пугачеве. В этом году программа продолжится. По просьбе жителей в нее включен и Волжский район Саратова.

— С жителями определили адреса тротуаров, которые будут отремонтированы в этом году. Это 60 участков в Балаково, 22 в Вольске, 11 в Пугачеве. И 26 – в Волжском районе Саратова.

В первую очередь, это подходы к важным для людей социальным объектам. Школам, поликлиникам, детским садам, спортсооружениям, учреждениям культуры. Списки адресов можно посмотреть на сайте. Они отражены и на интерактивной карте. Работы начнутся весной, когда позволят погодные условия.

Спасибо жителям, которые помогали контролировать первый этап ремонта тротуаров. И составить адресную программу на 2021 год. В нее вошли самые проблемные участки. Надеюсь, что вы поможете и дальше контролировать качество работы подрядных организаций и соблюдение сроков. Обязательно встретимся с вами на участках, где идет ремонт. И обсудим все волнующие вопросы, — пишет Панков.