Проекты председателя Государственной думы Вячеслава Володина направлены на создание в нашей области конкурентных преимуществ перед соседями и позволяют развивать экономику области. Об этом на строительной площадке санатория Чапаевский в Ершовском районе сказал депутат Государственной думы Николай Панков.

В настоящее время подрядчик пристраивает лифтовую шахту и лестницы, ведутся работы по устройству полов и монтажу внутренних перегородок будущего корпуса санатория. Также идут работы по устройству сетей водоотведения и обустройству котельной.

— Ершовская грязелечебница станет местом отдыха и реабилитации с европейским качеством обслуживания. Когда Вячеслав Володин предлагает проекты, прежде всего, исходит из возможностей, которые откроются перед нашей областью после их реализации. Современные условия будут мотивировать людей выбрать Заволжье с его уникальными природными богатствами для отдыха и оздоровления. Знаю, что Чапаевский курорт востребован не только среди саратовцев, но сюда едут люди из соседних регионов и других государств. Важно, что эта здравница повысит экономическую привлекательность. Здесь будут созданы дополнительные рабочие места, а потоки туристов повлекут за собой развитие всего района, — отметил Николай Панков.

Депутат вместе с представителями общественности также осмотрел действующий корпус грязелечебницы.

— К сожалению, те условия, которые здесь есть сейчас, не соответствуют нормам времени. Наши грязи являются одними из сильнейших и дают высокий процент выздоровления. Открытия нового санатория ждут не только жители нашей области, — отметил присутствующий на встрече член областной общественной палаты, председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александр Низовцев.