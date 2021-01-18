Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что неправильно выстроенная система финансирования влияет на качество уборки снега в Саратове.

— Завтра начнётся весенняя сессия Госдумы. Как и требовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, все эти дни был с людьми.

Вот смотрю, снежная стихия коснулась всех регионов. Не разбирая. Это не только север, но и юг — Краснодар, Ростов. Прилетел в Москву, здесь дают разъяснения жителям о снежной стихии и морозах. Тем самым готовя к пониманию трудности работы коммунальщиков в таких условиях.

Вот и Саратов захватила стихия. Его чистят городские службы. Как и предполагал, минтранс области сидит в засаде. Оказывается, крупные дороги, по которым через город проходит транспорт со всей области, они не берут к себе на баланс. И не помогают с уборкой. А это три огромных направления. По ул. Соколовой от моста через Волгу и на выезд из города. По ул. Чернышевского и далее через Заводской район. И по проспекту 50 лет Октября — через Ленинский.

Да, областное министерство как всегда и во всем. Деньги за минфином, а работа — за районами. А сегодня город вынужден дополнительно нанимать дворников, рабочих, водителей на спецтехнику. Хотя и город должен готовиться заранее.

Вопросы недостаточного финансирования пагубно сказываются на всем. И на школах с детсадами тоже. Директорам и заведующим не выделяют денег на очистку территории и крыш. И они не могут нанять дворников, специализированные организации. А отвечать за безопасность детей и родителей обязаны. Причем, несут и уголовную ответственность. Вот и убирают снег сами. Под страхом увольнения.

Вот что значит неправильно выстроенная система финансирования. Наказывать нужно не директоров и не заведующих. А тех чиновников, которые переложили на них ответственность. Не обеспечив их финансированием, — подчеркнул Панков.