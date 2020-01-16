Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить в нашей стране почетное звание «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что Саратов в полной мере заслужил право на это почетное звание.

— Сегодня в повестке законопроект, который имеет большое личное значение для всех граждан нашей страны. Поскольку нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Законопроект о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Для городов, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы ВОВ. Его внес Президент страны.

Для нашей области это особенно важно. Наш город на Волге, будучи прифронтовым городом, не только, кстати, во время Сталинградской битвы, но и в течение всей войны, внес свой серьезный вклад в достижение Великой Победы.

До конца 1942 года на территории Саратовской области были размещены почти 100 эвакуированных предприятий из разных районов страны, театры, вузы, музеи. Ленинградский университет был эвакуирован в Саратов и продолжил свою работу в стенах СГУ.

В годы войны наша область являлась одним из самых мощных тыловых медицинских центров нашей страны. Около 30 госпиталей действовали в то время в нашем городе, и простые саратовцы всеми силами помогали врачам лечить раненых. К примеру, в здании СИМСХ тоже был госпиталь, а всего через жернова войны прошли 1046 представителей нашего знаменитого вуза. Многие заплатили за Победу над врагом своими жизнями. Несмотря на стесненные условия, работа коллектива продолжалась и была подчинена основной задаче: всемерная помощь фронту.

Именно в Саратове находились и многие военные учебные заведения, которые готовили командиров и специалистов для действующей армии. Промышленные предприятия круглосуточно обеспечивали выпуск продукции для фронта: это стало возможным благодаря трудовой самоотверженности наших горожан.

Все это приближало нашу страну к Победе. Саратов начали нещадно бомбить. Авиационный завод, железнодорожный мост, «Крекинг» и подшипниковый заводы, Улешовская нефтебаза. А сколько жителей погибло… Но город выстоял. И в полной мере заслужил свое право на вечную память и вечную славу. В получении звания «Город трудовой доблести», — пишет Панков.