Сегодня, 7 декабря, депутат ГД Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» о пленарном заседании с министерством сельского хозяйства.

—С утра, до пленарного заседания, посетил Министерство сельского хозяйства РФ. Встретился с заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут. Она курирует разные направления. Одно из них вопросы комплексного развития сельских территорий.

По этой программе финансирование нашей области на следующий год идет в пределах только 10%. Если в этом году выделялось 332 млн руб., то на будущий – всего 35 млн. Считаю, этого очень мало.

Почему наша область получила меньше финансирования по программе? Потому, что нет софинансирования инвесторов, частный бизнес не вкладывается в проекты. Потому, что низкая заработная плата, не создаются дополнительные рабочие места. А это важнейшие критерии, которые сегодня устанавливает Минсельхоз РФ во главе с министром Дмитрием Патрушевым. И это правильная позиция. В области мы тоже ставим задачи, чтобы зарплата работников АПК была в этом году не ниже 30 тыс. руб.

Комплексное развитие сельских территорий – программа, необходимая аграриям. За счет нее строится жилье, дороги, ремонтируются школы, Дома культуры. Поэтому сегодня шел разговор о том, что надо проанализировать и исправить ошибки, если они допущены в проектах, не получивших одобрения. И уже в 2023 г. получить для нашей области как можно большее федеральное финансирование на эти цели.

На следующей неделе проведем селекторное совещание по этому вопросу, с участием федерального и областного Минсельхоза. Подробно обсудим, где какие ошибки были допущены, чтобы избежать их в будущем. Такой формат общения продуктивен, в нем уже обсуждали вопросы развития мелиорации.

Иногда нам оппоненты говорят при принятии каких-то важных проектов и программ: «А причем тут «Единая Россия»? Скажу – с утра вставайте, идите в министерства, ведомства, там отрабатывайте проблемы. Решайте вопросы для наших жителей. Тогда будут и про вас говорить, — написал он.