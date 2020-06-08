Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил ответственное отношение городской власти к облику Саратова, а также активную общественную позицию жителей.

— Жители конечно справедливо говорят, что не все вопросы благоустройства решены в Саратове. Но и нельзя не признать, что многое меняется к лучшему. Активизируется работа городских служб и управляющих компаний, и видно, когда проезжаешь по городу, что спрос с них серьёзный и отношение к облику города ответственное. На улицах рабочие и спецтехника. Где-то поливают газоны и клумбы, где-то подметально-уборочная машина приводит дорогу в порядок. Постепенно благоустраивают зеленые зоны, появляются лавочки. Особенно важно — идёт ремонт дорог и тротуаров, жители строго спрашивают с городской власти за качество работ. Да, непросто Исаеву налаживать системную работу в городском хозяйстве, набрать необходимый штат рабочих, дворников. А где-то и отстранить тех, кто этой работе препятствует. И правильно город борется с теми, кто пытается использовать зоны общего пользования в личных интересах, захватить скверы и парки под свои ларьки и забегаловки.

Да, много над чем ещё предстоит работать в городе, чтобы он повсеместно был комфортным и благоустроенным, и это общая наша задача. Радует активность жителей, которые не допускают захвата земель, рассказывают о незаконных «наливайках» и участвуют в акциях по благоустройству. Неравнодушные люди — главная движущая сила для развития города, — пишет Панков.