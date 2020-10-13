Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил о том, что сделка по передаче в частную собственность участка под снесенным домом Акимова может быть обжалована в суде

— Сделка по уводу земельного участка рядом с гостиницей «Словакия» имеет признаки ничтожной. Такой ответ получил из областной прокуратуры. Дом Акимова снесли, землю растащили, но интересы жителей Росимущество может отстоять в суде. Вновь областной прокурор Сергей Филипенко, и в этом случае, выступает на стороне жителей и интересов государства.

Другой вопрос к тем, кто увел участок в частные руки: неужели не знали о противоправности своих действий? Отмечу, что этот объект также на контроле созданного градозащитного совета. На встрече с историками, краеведами и архитекторами обсуждали ситуацию. Мнение едино – здесь должно быть обустроено место для отдыха горожан. Так гласит закон, – пишет Николай Панков.