Осенний день сегодня погожий. Небо над Саратовом синее и чистое. Мирное небо.

Именно таким его наверно всегда хотел видеть наш герой-земляк, Герой Советского Союза Виктор Талалихин. Он защищал в небе нашу страну и отдал за это свою жизнь. Сегодня исполнилось 103 года со дня его рождения.

Думаю, каждый житель области должен побывать в родном селе героя — Тепловке в Вольском районе. Там установлен монумент, который наверно больше всего отражает душу нашего земляка. Простого, открытого, честного парня, который никогда не отступит и будет до конца защищать свою Родину. О его судьбе и подвиге можно много узнать в обновленном доме-музее. Его, как и памятник, помог создать в селе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Чтобы о нашем герое-земляке больше знали и взрослые, и молодежь.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным.