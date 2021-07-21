Депутат госдумы Николай Панков обсудит с жителями программы развития районов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Рабочая поездка в Заволжье продолжается. Вчера поздно вечером завершились встречи с жителями Озинского района. В селе Старые Озинки полным ходом идут работы по ремонту школьного спортзала и созданию групп для дошкольников. Учителя и родители говорят, что объединение и создание комфортных условий положительно скажется на процессе образования и воспитания детей.

В школе села Сланцевый Рудник пообщались с педагогическим коллективом. Здание школы просторное, построено по уникальному проекту. Однако учителя рассказали, что после сильных дождей начала течь кровля. Этот вопрос нужно решать до начала учебного года.

Сегодня встретимся с жителями поселков Синегорский и Белоглинный Озинского района. Затем в Перелюбский и Ивантеевский районы, чтобы вместе с жителями обсудить вопросы, которые войдут в программу развития каждого района. Мнение людей – главное, — отметил Панков.