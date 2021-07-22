В планах встреча со спортивной общественностью и обсуждение проектов благоустройства. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В Пугачеве и Балаково сегодня с жителями посмотрим, как реализуются проекты, важные для людей. В том числе, по ремонту дорог и тротуаров, благоустройству дворовых территорий, строительству парков, скверов и спортплощадок. Это крупные города, с большим количеством жителей. Комфорту и безопасности городской среды нужно уделять особое внимание.

Также со спортивным сообществом Пугачева обсудим, что можно сделать для развития спортивной инфраструктуры. У всех детей и взрослых должна быть возможность заниматься спортом в современных условиях и полностью бесплатно.

Немаловажно , чтобы спорт был доступен. Для этого все спортивные сооружения должны финансироваться за счёт средств области, — пишет Панков.