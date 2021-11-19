По пути из аэропорта заехал на строительные площадки.

Вместе с жителями Юбилейного обсудили, как идет создание парка и поликлиники. Посмотрели, как идут работы и выдерживают ли подрядчики сроки и качество.

Парк приобретает законченный вид. Здесь уже практически полностью построены все пешеходные дорожки, установлены детские игровые площадки, скейтпарк, освещение. Отмечу, жители здесь уже прогуливаются. Радует, что и представители старшего поколения, и молодые семьи находят новое место отдыха удобным.

Рядом продолжается строительство новой поликлиники. Параллельно ведутся работы по отделке фасада и внутренних помещений будущего медучреждения. Важно сдать объект в срок. Чтобы у жителей появилась возможность получать медицинскую помощь высокого качества. Отмечу, стены не главное. Уже сейчас нужно думать о привлечении специалистов, которые будут здесь работать.

Волжский район становится комфортнее. В этом большая заслуга самих жителей. Вместе нам удалось добиться поставленных целей.