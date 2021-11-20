Саратовская область получит дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ. Они помогут эффективней решать вопросы, важные для сельхозпроизводителей.



Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

— 130,7 млн руб. предназначено для частичного возмещения затрат производителей, осуществляющих разведение и содержание молочного крупного рогатого скота. Это касается приобретения кормов. Другое направление — создание и модернизация объектов АПК. На возмещение части понесенных затрат область получит 27,6 млн руб.

Необходимо и дальнейшее развитие мелиорации в районах. Это один из вопросов, который обсудим в понедельник с заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым, — отметил Николай Панков.