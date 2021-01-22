Врачи Клиники СГМУ продолжают выездные приемы в районах области. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков, который сегодня работает в Пугачевском районе.

— Участковая больница в Рахмановке обслуживает несколько сёл. Малую Тарасовку, Карловку, Новую Порубежку, Новоспасское, Еремино и другие. Это почти две тысячи жителей. В том числе, представителей старшего поколения. Здесь есть своя круглосуточная бригада, дневной стационар, необходимое оборудование. Но нужны и консультации высококвалифицированных врачей. Это стало возможным, благодаря соглашению Пугачевской районной больницы с СГМУ.

Сегодня в Рахмановке ведут прием врачи клиники университета. Офтальмолог, невропатолог и педиатр. То есть, именно те специальности, которые здесь востребованы. Зашел в участковую больницу спросить мнение людей. Им удобно: не надо ехать в Саратов, чтобы попасть на прием к специалистам такого уровня. Что важно, время приема не ограничено. Принимать будут, пока не закончится очередь.

Такие приемы будут проходить и в Вольском, Балаковском и Ершовском районах. Там, где медучреждения сотрудничают с СГМУ, — отметил Панков.