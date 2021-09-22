Сформирован новый состав Саратовской городской Думы.

Большинство депутатов в нем представляют «Единую Россию». Это значит, что те программы и проекты, с которыми шли к людям кандидаты от партии, оказались близки и понятны саратовцам. Спасибо жителям за то, что принимали решение ответственно и серьезно. В интересах города и людей, чьи проблемы необходимо решать.

Теперь предстоит большая работа, чтобы воплотить эти планы в жизнь. И чтобы люди увидели: их голоса становятся реальными делами на благо жителей Саратова.