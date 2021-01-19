Администрации Саратова необходимо как можно скорей изыскать средства для социальных учреждений на очистку территории и крыш от снега и наледи. Такое мнение высказал депутат госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

— По прогнозам к концу недели в Саратове потеплеет. Это значит, проблему с очисткой крыш необходимо решать срочно. Причем, уже может и от снега, и сосулек. Чтобы не подвергать опасности людей.

Особенно, уже говорил, это касается школ и детских садов. Сейчас они не получают финансирования на уборку снега и наледи. Поэтому руководителей соцучреждений ставят перед выбором. А это не только наказание, но и опасность для жизни.

Считаю, администрации города нужно изыскать средства для социальных учреждений. Чтобы те могли нанимать дворников и промышленных альпинистов. Ну или как вариант — закрепить за МУПами обязанность содержать в порядке территории школ и детских садов. Других вариантов нет. Безопасность детей должна быть на первом месте, — отметил Панков.