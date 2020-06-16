Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня работает в Воскресенском, Вольском и Балаковском районах. Свою рабочую поездку он начал в селе Синодское, где встретился с учителями сельской школы и возложил цветы к мемориалу Героя Советского Союза Василия Клочкова.

Мемориал легендарному политруку создан при поддержке председателя госдумы Вячеслава Володина. Жители по праву считают памятник одним из самых красивых и величественных в области. Юные клочковцы помогают ухаживать за мемориалом, высаживают цветы.

Жители Синодского отмечают, что благодаря проектам спикера госдумы их село не угасает, у него появляются новые перспективы развития. Здесь было капитально отремонтировано здание Дома культуры, благоустроена территория, а до этого не было света, дети мерзли зимой без отопления, а с потолка сыпалась штукатурка. Что касается школы в Синодском, в ней были отремонтированы классы, столовая, медкабинет, закуплена и завезена мебель для четырех начальных классов. А теперь на выезде из села будет построен путепровод, это решит проблему дорожных заторов, появятся возможности для экономического развития и новые рабочие места.

Депутат обсудил с учителями итоги конкурса на лучший проект по благоустройству школьной территории. Проекты разработали ученики, откликнувшись на предложение Николая Панкова. В этом участвовали все классы: делились своими замыслами, присылали рисунки. И сами вместе с учителями и родителями выбирали лучшие предложения.

— Все проекты очень интересные. Девятиклассники Илья Романов, Артем Бирюков и Кристина Акопян придумали не только удобную зону отдыха и спортплощадку, но и «Аллею выпускников», фотозону. Совместный проект представили школьники 6, 7 и 8 классов. У них сильная сторона – детально проработанная спортивная зона. А выпускники предложили аллею в честь выдающихся учителей, ветеранов педагогического труда, — рассказала директор школы Светлана Махова.

Как подчеркнул Николай Панков, победителями конкурса стали все участники, потому что из каждого проекта будет взята какая-то интересная идея.

— Всегда знал, какие инициативные и творческие школьники в Синодском. Но все равно удивили и творческим подходом, и детальной проработкой своих проектов. Очень много интересных идей, есть из чего выбрать. Вместе решим, что будет реализовано, и какой станет территория у школы, — отметил Николай Панков.