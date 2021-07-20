Депутат госдумы Николай Панков обсудил с жителями села Моховое Ершовского района программу развития села. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Раньше одним из главных вопросов на встречах было состояние дороги Саратов-Озинки. Теперь она передана на федеральное обслуживание и почти полностью отремонтирована.

Люди говорят о необходимости ремонта внутрипоселковых дорог. Для этого принято решение — 10 процентов областного дорожного фонда будет направлено на ремонт дорог внутри сел. Транспортный налог передан в муниципалитеты. Появилось больше возможностей для ремонта муниципальных дорог. Такой системный подход дает возможность привести дороги в нормативное состояние. В первую очередь, это безопасность людей, — отметил Панков.