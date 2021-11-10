Сегодня, 10 ноября, депутат ГД Николай Панков осмотрел ход строительства сквера Петра I в Саратове.

Он посетил сквер на набережной Саратова и рассказал об этом в своем телеграм-канале «Пара слов». По словам депутата, этот сквер — один из примеров, когда ушедшая в частные руки земля возвращается по закону городу и служит на благо жителей.

—Мост через Волгу, Троицкий собор. Место историческое, откуда начинался Саратов. И с которым связаны яркие страницы его истории. Почти триста лет назад здесь побывал Петр I.

Долгое время территория у речвокзала была занята бизнесом. Как потом признал суд, незаконно. Тут был пустырь, огороженный забором. Потом парковка, за счет которой кто-то набивал свой карман. Теперь эта земля возвращена городу и его жителям. И здесь воплощается в жизнь идея Володина о создании сквера в честь Петра I.

Не только сама идея хорошая, но и ее реализация. За что хочу сказать спасибо всем, кто принимает в этом участие. И тем, кто помог отстоять землю, и социально ответственному бизнесу. В том числе, Приволжской железной дороге. А также заслуженному строителю РФ Байтемиру Шамхалову и предпринимателю, меценату Эдварду Арзуманяну. Теперь на набережной почти готова прекрасная зона отдыха, где будет памятник великому российскому императору, зоны для игр, активного отдыха и культурных мероприятий. Интересы жителей всегда главное, — написал политик.