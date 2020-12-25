В Вольске заключено соглашение районной больницы с Саратовским государственным медицинским университетом. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков, предложивший такой формат сотрудничества.

— Соглашение районных больниц и медколледжей с СГМУ дает много возможностей. По обучению молодых специалистов, оказанию качественной медицинской помощи жителям, методической поддержке врачей райбольниц. Об этом говорили сегодня на встрече в Вольском районе.

Ректор медуниверситета Андрей Еремин согласился, что необходимо возобновить программы сотрудничества с колледжами и больницами районов нашей области. Напомню, ранее наш СГМУ все эти проекты реализовывал.

Вольский — первый из районов, где сегодня заключили такое соглашение. На очереди Балаковский и Пугачевский. Сейчас еду туда.

На встрече присутствовали и директора школ, им проект по созданию медицинских классов интересен. Их волнует учебная программа медицинских классов, которые будут сформированы. Важно заинтересовать детей профессией врача, а не только дать нужный объем знаний.

Кроме того, теперь жители смогут получить медпомощь у специалистов Клинического центра СГМУ. Они будут регулярно приезжать в район. А местным врачам помогут консультациями в сложных случаях лечения.

На встрече были и студенты медколледжа. Тем, кто останется работать на станции скорой помощи, с января установил доплату к стипендии. Но нужно помочь и со служебным жильем. Сейчас изучаем этот вопрос, — пишет Панков.