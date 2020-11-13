Подписаны необходимые документы, от которых зависит скорость достройки домов ЖК «Победа». Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» и на странице в Инстаграм сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.

— На прошлой неделе встречались с дольщиками ЖК «Победа», вместе назначили контрольную дату оформления пакета документов, который дает возможность для активных действий инвестора. Это 12 ноября. Обещание выполнено – необходимые документы подписаны. Работа идет по двум направлениям: это и непосредственно достройка домов, и урегулирование с дольщиками всех вопросов по дополнительным соглашениям. Так, чтобы будущие квартиры устроили всех. Продолжим встречи с людьми, где будем принимать решения совместно, — отметил Панков.

— Мы очень ждем, когда полностью закипит стройка, очень приятно получить такие новости, — писала в комментариях на странице депутата в Инстаграм дольщица Екатерина Стрельникова, когда возобновилось строительство ЖК «Победа».

— Да, вчера был исторический день. Спасибо за начало, с нетерпением ждем бетон, — добавила дольщица Надежда Сурикова.