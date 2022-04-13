Состояние домов на въезде в Саратов с моста давно удручающее. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат ГД Николай Панков.

-Людям некомфортно жить в таких условиях. Не говоря уже о том, что страдает облик города. Знаю, как важна для жителей инициатива Вячеслава Володина о расселении этого аварийного массива. Неоднократно на встречах говорили об этом. И очень хорошая новость, что это значимое событие произойдет уже летом.

На это выделено финансирование. Важно понимать что это большой объем работ. И начинать его нужно с обсуждения с жителями этого микрорайона . Их мнение очень важно .

Напомню — в Елшанке такое решение спикера уже реализовано, бараки снесены. И люди высоко оценили новый уровень жизни – в удобных квартирах в благоустроенном микрорайоне, — написал он.