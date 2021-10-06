Сегодня на выставке Золотая Осень в Москве принимают участие 32 сельскохозяйственных предприятия нашей области. Область на Российскую аграрную выставку представляют все направления по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

На встрече с представителями Фосагро Федорова и заместителя председателя правительства министра сельского хозяйства Ковальского провели переговоры. Рассмотрели возможность создания в области склада по хранению удобрений , в том числе и жидких. Это позволит нашим аграиям покупать удобрения и хранить их до весенне полевых работ. Проблема была в том что приобретая удобрения их сельхозпредприятиям нельзя хранить. Они были вынуждены приобретать их с колес. Причём по ценам уже следующего года.

Дальше необходимо проработать все соглашения и начать работу.