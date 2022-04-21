Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» поздравил работников МСУ, муниципальных депутатов и активных общественников с Днем местного самоуправления.

— Спасибо за то, что помогаете решать проблемы людей в наших городах и сёлах. Вместе с жителями контролируете качество ремонта дорог и тротуаров, благоустройство зеленых зон, строительство спорткомплексов, установку детских площадок.

Такую совместную работу будем продолжать во всех районах округа. В этом году предстоит масштабный ремонт сельских дорог, школ, детских садов, Домов культуры. Крепкого вам здоровья и новых успехов в работе на благо людей, — пишет Николай Панков.