Подрядные организации, ремонтировавшие тротуары в Балаково, обязаны исправить недочеты в рамках гарантийных обязательств.

Депутат Госдумы Николай Панков с общественным советом Балаково осмотрел состояние пешеходных дорожек после зимы.

В предыдущие 2 года в рамках программы депутата в Балаково были отремонтированы подходы к объектам социальной сферы и большинство тротуаров, находящихся на балансе города.

После окончания зимнего периода общественный совет провел мониторинг состояния новых тротуаров. Выяснилось, что на нескольких образовались трещины и провалы. Где-то причиной стали вскрышные работы, а где-то – недоработки подрядчика.

Николай Панков вместе с балаковцами убедился, что пострадало покрытие на тротуаре на ул. Братьев Захаровых.

«Судя по всему, нарушен дренаж и скапливается вода, поэтому образовались провалы. Надо было заранее предусмотреть проезды к домам жителей, чтобы им не пришлось самим их бессистемно обустраивать. Спасибо общественному совету, что все подобные случаи своевременно выявляете. Тротуар на гарантии, а значит, подрядчик обязан переделать работу за свой счет, как только позволят погодные условия. Это же касается и других тротуаров, к которым появились замечания», — подчеркнул Николай Панков.