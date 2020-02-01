Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» поблагодарил саратовцев за то, что помогли поднять важные транспортные проблемы, в том числе, по сохранению автобусного маршрута N94.

— Зная, что объявление о закрытии 94-го маршрута вызвало у жителей негативную реакцию, решил разобраться и провести опрос — какой маршрут удобней и более востребован — №2Д или №94.

В результате опроса жители высказали своё мнение — маршрут №94 нужно сохранить. Многим он удобней, чем автобус №2Д по нескольким причинам. Он быстрее движется, охватывает востребованные центральные улицы, которые не входят в маршрут №2Д. Жители также сообщили об отсутствии другого общественного транспорта на ул. Вольской и Соколовой. И это, считаю, надо учесть специалистам, которые занимаются оптимизацией городской транспортной сети.

Смысл изменения маршрутной схемы — чтобы она была эффективней и удобней. Поэтому мнение пассажиров, считаю, необходимо учитывать. Мы видим понимание этого со стороны городской власти — маршрут №94 продолжит работу. Важно, чтобы так было и с другими маршрутами, нужными жителям.

Моим читателям и подписчикам спасибо за активность и неравнодушие. Вы активно принимали участие в опросе в телеграм-канале «Пара слов», подробно рассказали о ситуации с автобусом №94 на моих страницах в Инстаграм и Фейсбук. И помогли обратить внимание городской власти на важные транспортные проблемы, — отметил Панков.