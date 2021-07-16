Передача спортивных объектов на баланс области или выделение дополнительных субсидий на их содержание сделает их доступными для всех. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сказал в ходе рабочей поездки в поселок Михайловский Краснопартизанского района.

— Школа поселка Михайловский — одна из передовых. Здесь есть профильный класс МЧС, менделеевский класс. Ребята отлично учатся, поступают в лучшие вузы. Занимаются волонтерством. Сам видел — в школьной библиотеке помогают реставрировать книги. А до этого уже успели сдать макулатуру, и средства передать в фонд помощи детям-сиротам.

Отметил важный момент. Хорошо, что летом не прерывается работа бассейна. В жару дети могут плавать в безопасных условиях. Но содержать бассейн дополнительные месяцы — это большие затраты для школы. Освещение, реагенты, фильтрация. Это к тому, о чем говорил раньше. Что назрел вопрос о передаче спортивных объектов на баланс области. Или о дополнительных субсидиях на их содержание. Это сделает спортивные объекты доступными для всех. И поможет людям тренироваться и укреплять здоровье, – пишет Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».